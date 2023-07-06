На северо-западе Москвы расширили внутриквартальные проезды у новых домов

Специалисты проложили кабельную канализацию, выполнили устройство и ремонт проезжей части и тротуаров, заменили бордюрный камень

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Внутриквартальные проезды расширили возле новых домов, построенных в рамках программы реновации на набережной Новикова-Прибоя на северо-западе Москвы. Об этом сообщает в четверг префектура Северо-Западного административного округа со ссылкой на заместителя руководителя департамента капремонта столицы Антона Акулова.

"Проложили кабельную канализацию, выполнили устройство и ремонт проезжей части и тротуаров, заменили бордюрный камень, а также установили новые опоры освещения и разбили газон", - сказал Акулов, которого цитируют в префектуре.

Здесь пояснили, что стройка домов идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки и зачастую получается так, что дворы c узкими подъездными дорогами не приспособлены для крупногабаритных машин. "После расширения здесь свободно перемещаются пожарные машины и грузовики с вещами новых жильцов, обновленные проезды встраиваются в дорожно-транспортную систему района, связывая с уже существующими магистралями", - заметили в префектуре.