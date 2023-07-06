ЦБ не видит высоких рисков в схеме с покупкой низкой ставки по ипотеке

Вместе с тем регулятор продолжает изучать эту схему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России не видит высоких рисков в схеме, когда банки предлагают заемщикам сниженную ставку по ипотеке за счет единовременной комиссии, однако регулятор продолжает изучать эту схему. Об этом журналистам сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Эта схема несет меньшие риски, чем ипотека от застройщика, здесь нет такого завышения стоимости жилья, именно в завышении стоимости мы видели основной риск, но здесь речь идет о том, что банки снижают вероятность досрочного повышения в случае снижения ставки, так как для заемщика это будет невыгодно, ведь он уже заплатил банку за более низкую ставку", - сказала она.

Как отметила Данилова, в этой схеме нет нарушения прав заемщика, однако ЦБ продолжает мониторить подобные практики и анализировать их. "То есть здесь все-таки речь не идет о завышении стоимости, о нарушении прав заемщика. Но тоже мы продолжаем все практики мониторить", - заключила она.