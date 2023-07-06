В Москве в районе Щукино возведут дом по программе реновации площадью более 38 тыс. кв. м

В подземном уровне дома предусмотрен паркинг на 50 машино-мест

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проект жилого дома по программе реновации в столичном районе Щукино согласовали в Москве. Общая площадь здания составит около 38,5 тыс. кв. м, сообщил в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Жилой комплекс спроектирован по индивидуальному проекту, с учетом всех современных стандартов - удобными планировками, подземным паркингом и благоустроенным двором. Фасады выполнят из панелей светлого оттенка, архитектурный облик строится на чередовании вертикальных и горизонтальных поясов, дополнительно подчеркнутых вставками графитового цвета. Над входами сделают прозрачные козырьки", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как добавили в ведомстве, в подземном уровне дома предусмотрен паркинг на 50 машино-мест. Все квартиры будут с отделкой: на пол уложат ламинат, на стены поклеят обои под покраску. Входные группы в подъездах оформят керамогранитной плиткой, фактурной штукатуркой, а потолки - подвесными конструкциями грильято. Проект разработан ООО "ПИР-М".

"Дом планируют построить на северо-западе Москвы, по адресу: улица Щукинская, вл. 7Б. Во дворе сделают комплексное благоустройство: установят качественное оборудование на детских и спортивных площадках, сделают газон и высадят многолетние растения", - заключили в пресс-службе Москомархитектуры.