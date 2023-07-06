На северо-востоке Москвы строят и проектируют 70 жилых домов по программе реновации

В них расположены порядка 16 тыс. квартир

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительство и проектирование 70 домов ведется в рамках программы реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время на территории СВАО строятся и проектируются 70 жилых домов - в них расположены порядка 16 тыс. квартир. В стройке - 26 домов, в проектировании - 44 дома. С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 37 домов на почти 9 тыс. квартир, в том числе с начала года - шесть домов. В планах конца года в округе - ввести в эксплуатацию еще пять зданий", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента в четверг.

Он также отметил, что с начала программы в округе снесли 24 дома, в том числе шесть в этом году.

"Дома снесли при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заключили в пресс-службе.