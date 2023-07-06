В Костромской области в три раза увеличили компенсацию на ремонт жилья для сирот

Теперь она составляет 100 тыс. рублей

ТАСС, 6 июля. Размер компенсации на ремонт жилья для детей-сирот в Костромской области увеличили более чем в три раза, теперь она составляет 100 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

"Сумма компенсации увеличена с 30 до 100 тыс. рублей. Мера поддержки действует в Костромской области с 2012 года", - говорится в сообщении.

Такую инициативу губернатора поддержали депутаты Костромской областной думы на заседании в четверг. Ситников отметил, что компенсацию можно направить на ремонт жилья, находящегося в собственности или в социальном найме у сироты. Всего с 2012 года этой мерой поддержки воспользовались около 60 детей-сирот.