В Москве на улице Верхоянская начали возводить дом для участников программы реновации

Новостройка будет состоять из восьми секций переменной этажности по индивидуальному проекту

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительство дома для переселения участников программы реновации началось на улице Верхоянская в Москве. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В Бабушкинском районе по адресу: улица Верхоянская улица, з/у 14 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идет разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как добавили в ведомстве, новостройка будет состоять из восьми секций переменной этажности по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства. Фасады будут вентилируемыми, их облицуют композитными панелями, также на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего в новом доме будет 408 квартир (однокомнатных - 87, двухкомнатных - 280, трехкомнатных - 41). Пять квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. <...> Квартиры будут располагаться со второго этажа", - уточнили в департаменте.

Первые этажи будут нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

"В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят: во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в департаменте строительства.