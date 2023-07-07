В России объем выданной ипотеки с господдержкой в мае вырос на 8,6%

Банки выдали 63,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 304,7 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банки выдали 63,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 304,7 млрд рублей по итогам мая 2023 года, что на 8,6% выше результата апреля этого же года. Об этом говорится в отчете регулятора, опубликованном в пятницу.

"Рост объема предоставления ИЖК по программам государственной поддержки в мае 2023 года [составил] 8,6% за месяц и продолжил обеспечивать основной объем кредитования на первичном рынке приобретения жилья и более половины выдач всех ИЖК (52,5%)", - говорится в материале.

Так, в апреле 2023 года банки выдали 58,1 тыс. субсидированных ИЖК на сумму 281,2 млрд рублей, напомнили в ЦБ РФ. В отчете не приводятся данные о выдаче ипотек с господдержкой в мае 2022 года, также нет этих сведений в аналогичном отчете ЦБ РФ за май 2022 года.

В Банке России отметили, что по итогам мая наиболее востребованной программой государственной поддержки ипотечного кредитования осталась "Семейная ипотека". По ней в мае 2023 года банки выдали 145,2 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем в апреле 2023 года. Объем выданных по программе "Льготная ипотека" на новостройки средств вырос на 11% по сравнению с апрелем - до 124,9 млрд рублей.

Всего на жилье в строящихся домах по договорам долевого участия банки в мае 2023 года выдали 43,4 тыс. кредитов на сумму 210 млрд рублей. В мае 2022 года было выдано 15,2 тыс. ипотек по ДДУ на сумму 86,9 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита в мае сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 3,7 млн рублей, ИЖК по ДДУ - 4,8 млн рублей. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 1 июня 2023 увеличилась за месяц на 0,4 млрд рублей - до 60,1 млрд рублей, но ее доля в целом сохранилась на уровне 0,4%.