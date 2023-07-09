МосгорБТИ проверили более 7,6 тыс. квартир по программе реновации за полгода

Всем объектам предоставили разрешение на ввод в эксплуатацию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти 30 возведенных домов по программе реновации, в которых расположено более 7,6 тыс. квартир, проверили сотрудники Московского бюро технической инвентаризации за первое полугодие 2023 года, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"За шесть месяцев этого года специалисты Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали 27 домов по программе реновации, в которых расположено более 7,6 тыс. квартир. Все объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Прежде чем собственники квартир смогут заселиться в дом, построенный по программе реновации, его должны признать соответствующим строительным нормам, проектной документации и техническим регламентам. Гарантией безопасности и соблюдения всех требований является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Финальные процедуры перед получением этого документа - техническая инвентаризация и постановка недвижимости на кадастровый учет.

"Дома, предназначенные для переселения жильцов, обследуются инженерами МосгорБТИ. Они изготавливают технические планы и паспорта, поэтажные планы и экспликации. Эти документы необходимы, чтобы внести актуальные данные об объектах в Единый государственный реестр недвижимости и городские информационные системы. За полгода специалисты учреждения уже обследовали более 800 тыс. кв. м жилья, построенного по программе реновации", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По данным департамента, больше всего новостроек возвели в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Южном административных округах. На них приходятся 60% объектов, построенных по программе реновации за первое полугодие 2023 года. Для переселения москвичей на этих территориях подготовили около 4 тыс. квартир.