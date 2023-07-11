В Москве участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ

Благодаря этому на севере столицы появится свыше 400 новых рабочих мест

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участок бывшей промзоны в Хорошевском районе столицы площадью 1,6 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Территорию бывшей промзоны "Магистральные улицы" площадью 1,6 га, расположенную вдоль Хорошевского шоссе, ждет редевелопмент. Реализацией проекта смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 6,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 154 млн рублей. Благодаря реорганизации площадки на севере Москвы появится свыше 400 новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Участок находится в шаговой доступности от станций "Хорошевская" и "Полежаевская" Московского метрополитена и станции "Хорошево" Московского центрального кольца.

"Вместо стоянки и неэффективно используемых объектов в Хорошевском районе планируется построить 41,2 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу не менее чем на 540 номеров. Также на участке могут появиться офисные центры, отделения банков, кафе и магазины", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 1 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.