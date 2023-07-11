В Новосибирске в 2023 году представят проекты строительства более 1 млн кв. м жилья

Оно будет возводиться в рамках комплексного развития территорий

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. В Новосибирске представят в 2023 году 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ). На площадках общей площадью 46 га будет построено более 1 млн кв. м жилья, рассказал в пресс-центре ТАСС начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

"Будет подготовлено 11 проектов - 46 га, на которых в перспективе будет построено более 1 млн кв. м жилья после проведения реновации", - сказал Кондратьев, уточнив, что проекты будут подготовлены в 2023 году.

Комплексное развитие территорий предполагает снос ветхого и аварийного жилья на большой территории, расселение его жителей, строительство нового жилья, а также обеспечение его транспортной доступностью и развитой социальной инфраструктурой. По словам главы департамента, планируется развивать в рамках КРТ, в частности, территории в нижней зоне Академгородка, в Октябрьском районе, в микрорайоне "Родники" Калининского района.

Кондратьев рассказал, что по одной из площадок в Калининском районе города уже заключен контракт. В рамках КРТ будет расселено восемь ветхих аварийных домов на территории 5,5 га.

Генеральный директор группы компаний "Поляков", заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков рассказал, что два ветхих дома будут снесены за счет мэрии, шесть - за счет застройщика. На их месте будет построен жилой комплекс "Миниполис "Фора", рассчитанный на 53 кв. м жилых площадей, а также предусмотрено необходимое количество современных торговых и офисных площадей. Застройщик также обеспечивает проектирование и прохождение Главгосэкспертизы на строительство современного детского сада. После чего ПСД и заключение экспертизы будут переданы в мэрию для строительства детского сада по национальному проекту "Демография". По условиям контракта проект будет завершен до 31 декабря 2027 года.

Кондратьев добавил, что мэрия и правительство Новосибирской области планируют ускорить темпы расселения ветхого жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года до конца 2023 года, вместо 2025 года. В этом году будет расселено порядка сотни аварийных домов.