В Югре смогут расторгать договор о приватизации госимущества с владельцами

Согласно поправкам в региональное законодательство, правительство региона также каждый год должно будет отчитываться перед депутатами об итогах приватизации социально значимых объектов, к которым, в частности, относятся инженерные сети, котельные и теплосети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе смогут расторгать договор о приватизации госимущества в случае его ненадлежащего использования. Соответствующие поправки внесли в законодательство региона, сообщается во вторник на сайте регионального парламента.

"Теперь в нормативных актах закреплен механизм воздействия на новых собственников вплоть до расторжения договора о приватизации в случае ненадлежащего использования имущества", - говорится в сообщении.

Как отметил депутат думы Югры Андрей Осадчук, слова которого приводятся в пресс-релизе, также правительство региона ежегодно будет отчитываться перед депутатами об итогах приватизации социально значимых объектов, к которым, в частности, относятся инженерные сети, котельные и теплосети. "В процессе передачи госимущества в руки частного бизнеса необходимо доверять только компетентным предприятиям, имеющим успешный опыт работы в этой отрасли. Наша задача - следить, чтобы в процессе приватизации города и поселения в один прекрасный момент не остались без источников тепла и света", - пояснил он.

Ранее в нескольких муниципалитетах Югры прошла приватизация объектов коммунального хозяйства.