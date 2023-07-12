Госдума приняла закон о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья

В настоящее время в составе имущества госказны России числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предусматривается, что недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализоваться в соответствии с законодательством о приватизации. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас, согласно закону, в случае выявления несоответствия расходов лица, замещающего в том числе госдолжность субъекта РФ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры подают в суд заявление об обращении в доход РФ, в том числе, земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых не предоставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Средства, полученные от обращения в доход РФ такого имущества, а также денежные средства от его реализации, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ по нормативу 100%.

В настоящее время в составе имущества госказны РФ числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ. По информации Росимущества, в госказне находятся 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность РФ, либо обращенных в собственность РФ по иным основаниям, говорится в пояснительной записке. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют.

В связи с этим законом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. В законе определен критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально.

При признании аукциона по приватизации несостоявшимся информационное сообщение о проведении повторного аукциона со снижением начальной цены продажи таких жилых помещений на 5% будет размещаться в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся. В случае, если и повторный аукцион будет признан несостоявшимся - не ранее чем через шесть месяцев. Согласно документу, жилье подлежит приватизации, если оно поступило в государственный жилищный фонд после дня вступления в силу закона, а также если оно поступило в государственный жилищный фонд ранее, но не было предоставлено гражданам по договору социального найма на день вступления в силу закона.