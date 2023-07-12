В ДНР начали возводить жилье по программам льготной ипотеки

Комплекс разместят в 700 м от городской набережной

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Строительство первого дома по программе льготного ипотечного кредитования началось в Донецкой Народной Республике - около набережной в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщил в среду министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

"Застройщик приступил к строительству первого жилого дома в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Новый жилой комплекс будет расположен на пересечении проспекта Нахимова и Черноморского переулка в городе Мариуполе", - сказал собеседник агентства.

Комплекс будет расположен в 700 м от городской набережной. Четырехэтажный дом на три подъезда рассчитан на 51 квартиру. В квартирах предполагается чистовая отделка.

Поручение о льготной ипотеке для новых регионов дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2022 года. Постановление правительства о запуске данной программы вступило в силу с 1 января 2023 года. Всего под программу льготной ипотеки администрации населенных пунктов республики выделили 112 земельных участков.