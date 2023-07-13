Госдума приняла в I чтении проект, уточняющий порядок предоставление жилья военнослужащим

Как отмечали авторы инициативы, законопроект направлен на устранение несправедливости в отношении военнослужащих - граждан России, которые в определенный период военной службы по контракту были гражданами другого государства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о распространении социальных гарантий в жилищной сфере на военнослужащих РФ, которые в определенный период своей службы по контракту были гражданами другого государства.

Поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих". По действующим нормам государство обеспечивает жильем или субсидией для его приобретения военнослужащих РФ, служивших по контракту более 20 лет, а также граждан, служивших по контракту более 10 лет и уволенных с военной службы по возрасту или состоянию здоровья. Авторы инициативы предлагают дополнить эту норму, уточнив, что в продолжительности военной службы учитывается период службы по контракту в Вооруженных силах РФ, а также в пограничных органах России в статусе иностранца до получения российского гражданства.

Как отмечали авторы инициативы, законопроект направлен на устранение несправедливости в отношении военнослужащих - граждан России, которые в определенный период военной службы по контракту были гражданами другого государства. Таким военнослужащим не предоставляются соцгарантии в жилищной сфере, поскольку период службы в статусе иностранца не учитывается при подсчете необходимой для получения таких гарантий продолжительности военной службы.