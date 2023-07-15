На востоке Москвы ввели в эксплуатацию возведенную с помощью ТИМ новостройку

По данным мэрии столицы, в 2023 году квартиры в новостройке получат более 2 тыс. москвичей, которые сейчас проживают в 12 старых домах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первую новостройку по программе реновации, возведенную с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ), ввели в эксплуатацию на востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В районе Метрогородок Восточного административного округа столицы на Открытом шоссе (дом №30) введена в эксплуатацию новостройка по программе реновации. Это первый жилой дом по программе реновации, при строительстве которого использовались технологии информационного моделирования", - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, Москва стала пилотной зоной внедрения технологий информационного моделирования в программу реновации. Апробация ТИМ-технологий на пилотных объектах - один из важных шагов не только к централизованному применению информационного моделирования в Москве, но и к формированию единого информационного городского пространства.

Технологии информационного моделирования - это инновационный подход к строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания. Они позволяют сделать серьезный шаг вперед при проработке объекта - от принятия концептуального решения при проектировании до ввода здания в эксплуатацию.

"Современные квартиры в новостройке уже в этом году получат более 2 тыс. москвичей, которые сейчас проживают в 12 старых домах. Всего в доме 924 квартиры: 180 однокомнатных, 600 двухкомнатных, 128 трехкомнатных, 14 четырехкомнатных и две пятикомнатных. При этом 12 квартир - шесть однокомнатных и шесть двухкомнатных - адаптированы для маломобильных жильцов. Также в новостройке есть подземный паркинг на 270 машино-мест", - добавляется в материале.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. В нее включили 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.