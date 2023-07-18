В Ингушетии на строительство госфилармонии направят более 1,8 млрд рублей

Здание будет пятиэтажным с подвальными и техническими помещениями, мощность объекта культуры составит 650-738 человек

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Более 1,8 млрд рублей направят в Ингушетии на строительство государственной филармонии, возведение которой начнется в текущем году в административном центре региона Магасе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

"В Магасе в текущем году начинается строительство нового здания государственной филармонии. Объект контрактной стоимостью свыше 1 млрд 828 млн рублей начнут возводить в 17-м микрорайоне города. В 2023 году на начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей", - говорится в сообщении.

Здание филармонии будет пятиэтажным с подвальными и техническими помещениями, мощность объекта культуры составит 650-738 человек. Комплекс предполагает наличие зрительного зала, фойе, кулуаров, распределительного и кассового вестибюля и комплекса помещений обслуживания зрителей: гардероб, буфеты.

"После заключения федерального соглашения и доведения лимитов до республики, тендерная комиссия определит подрядную фирму, и мы начнем строительные работы. У нас уже имеется проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы, определен и земельный участок", - передает пресс-служба слова министра строительства региона Микаила Балахоева.

В пресс-службе добавили, что зрительный зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам зала. Главный филармонический займет первый, второй и третий этажи, а малый зал будет расположен на третьем этаже. Строительство объекта планируется завершить до конца 2026 года.