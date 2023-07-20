Фальков предложил внедрить реальный опыт градостроения в программу иркутского вуза

Это и есть настоящее обучение, отметил министр науки и высшего образования

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Глава Миноборнауки РФ Валерий Фальков предложил Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (ИРНИТУ) внедрить в образовательную программу опыт, накопленный за годы существования Байкальского зимнего градостроительного университета - единственного в России международного воркшопа по урбанистике. Участники воркшопа, проводимого ежегодно на базе ИРНИТУ, в составе команд разрабатывают реальные проекты, и это является "настоящим обучением", сказал Фальков в четверг в ходе посещения вуза.

Министра познакомили с проектом международного Байкальского зимнего градостроительного университета, который проводится в Иркутске с 1999 года. Аналогов ему нет в России, а в основу положен опыт проведения международных градостроительных мастерских города Сержи-Понтуаз во Франции. Ежегодно на площадке ИРНИТУ собираются студенты и молодые специалисты из разных стран, вырабатывают решения градостроительных проблем, слушают экспертов, разрабатывают проекты, по некоторым из них в Иркутске построены современные здания.

"25 лет - апробация колоссальная, результаты есть. Я бы вот это облачил в образовательную деятельность, отошел бы от классических лекций и семинаров, оставив общеобразовательное ядро. <…> У вас недостаток в том, что студент за счет собственной инициативы "ныряет", то есть учится и поверх этого еще вот это [градостроительный университет] проходит на интересе. А вы сделайте это частью [образовательного] процесса. Это и есть настоящее обучение. Перестройте первую в России уникальную историю по подготовке специалистов по урбанистике именно так, как [их] никто не готовит", - сказал Фальков.

За время существования международного Байкальского зимнего градостроительного университета прошло 24 сессии. Для участия в воркшопе приглашаются студенты старших курсов, магистры, аспиранты, молодые специалисты и профессионалы в таких сферах, как урбанистика, архитектура, градостроительство, экономика, транспорт, экология, ландшафтный дизайн, менеджмент и социология. За годы работы университета в нем приняли участие представители более 50 вузов из более чем 30 стран мира.