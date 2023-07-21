Собянин: в Москве семь домов возведут с помощью технологий информационного моделирования

Мэр города отметил, что технологии позволят ускорить переезд участников программы реновации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Семь новостроек будут возведены с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) в рамках программы реновации в Москве. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Семь новостроек по реновации возводим с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы", - написал он.

По словам Собянина, первый дом, построенный с помощью ТИМ, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок, более 2 тыс. человек получат в нем квартиры уже в этом году.

"Сейчас с использованием этих технологий проектируем и строим в городе около 200 разных объектов", - добавил Собянин.

Как отметил мэр, благодаря ТИМ "весь строительный цикл видно как на ладони", а также сокращаются сроки проекта и затраты на него.