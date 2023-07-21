Девелопер передаст Москве детский сад на 350 мест в Рассказовке

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Девелопер Sezar Group заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города детского сада на 350 мест в Новой Москве. Об этом сообщила в пятницу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города детского сада на 350 мест. Инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию в 2024 году", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект будет построен в составе ЖК "Рассказово" по адресу: поселение Внуковское, деревня Рассказовка (Новомосковский административный округ). Договор подписан с ООО "Красный Октябрь - Рассказовка" (входит в компанию Sezar Group), которое осуществляет строительство жилого комплекса.