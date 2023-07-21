В Москве началась реставрация здания "Кокоревского подворья" на Софийской набережной

Работы планируют завершить в 2026 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Работы по реставрации фасада здания "Кокоревского подворья", объекта культурного наследия XIX века, начались на Софийской набережной. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Планируется, что реставрируемое здание станет жилым домом. Проект реставрации предусматривает воссоздание утраченной в 2000 году восточной части памятника. Воссоздается также утраченная композиционная доминанта главного фасада здания - центральная проездная арка с жилой антресолью, расположенной над ее сводом", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что реставрация здания "Кокоревского подворья" с приспособлением под жилой дом предполагает комплекс сложных технических решений. Восстановлению подлежат основные конструкции памятника - фундамент, несущие кирпичные продольные и поперечные стены, сводчатые перекрытия.

"Проект получил наименование Duo, его реализует компания Hutton. Общая площадь объекта - более 18,7 тыс. кв. м, она делится на две части - историческую и воссозданную. Окончание строительства запланировано на 2026 год", - цитирует пресс-служба Пятову.

Семиэтажный жилой дом Duo рассчитан на 49 квартир. Застройщик проводит работы по выведению фасадов исторической части здания из аварийного состояния. Главный фасад, выходящий на Болотную улицу, очищен от штукатурного слоя, произведена вычинка кирпичной кладки.

"Кроме того, будет реконструирована кровля. Сохранившаяся чугунная парадная лестница будет отреставрирована, каменная лестница в западной части здания, ведущая в подвал - воссоздана", - заключила Пятова.