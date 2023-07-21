В Головинском районе Москвы демонтировали комплекс незаконных объектов

Общая площадь построек составляла 265 кв. м

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное использование земельного участка в Северном административном округе столицы, где около объекта культурного наследия - Водонапорной башни начала XX века - были самовольно размещены строительные бытовки. Об этом сообщил в пятницу начальник ведомства Иван Бобров.

Незаконно размещенные постройки были выявлены на территории промзоны вблизи МЦК по адресу: 2-й Лихачевский переулок, владение 9.

"В границах неоформленного участка и в непосредственной близости к Водонапорной башне 1903-1908 года постройки, являющейся объектом культурного наследия, располагался комплекс металлических и деревянных блок-контейнеров и бытовок. Их общая площадь составляла 265 кв. м", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Инспекторы установили, что комплекс некапитальных сооружений представлял собой стихийный строительный городок. "При этом участок под их размещение не предоставлялся, строения не были поставлены на государственный кадастровый и технический учеты, на них не были оформлены права собственности", - уточнил глава ведомства.

Как резюмировали в пресс-службе инспекции, нарушение устранили, территорию расчистили от строительного мусора.