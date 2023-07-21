В составе ЖК "Бунинские луга" в Новой Москве ввели в эксплуатацию детсад на 300 мест

Общая площадь объекта составляет 4,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в составе жилого комплекса (ЖК) "Бунинские луга" в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Новый детский сад стал четвертым построенным дошкольным учреждением на территории масштабного жилого квартала. Он рассчитан на 12 групп воспитанников младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. Общая площадь трехэтажного здания составляет 4,7 тыс. кв. м. Мосгосстройнадзор выдал застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию после того, как по итогам комплексной проверки ведомством было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Девелопером проекта "Бунинские луга" является ПИК. "Садик рассчитан на 300 малышей. Теперь застройщику предстоит передать детсад городу, после чего он откроет двери для детей. Сад построен в отдалении от шумных автомагистралей, что экологично, удобно и безопасно как для самих детей, так и для их родителей", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как добавили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, в здании оборудованы групповые ячейки со спальнями, игровыми и столовыми, комната охраны и пищеблок на первом этаже. На втором этаже расположен физкультурный зал, а на третьем - музыкальный зал. Кроме того, предусмотрены медицинский кабинет, помещения для кружковых секций, занятий с психологом и логопедом. Установлен лифт грузоподъемностью 1 тыс. кг. Внутренняя территория детского сада благоустроена, установлены игровые площадки со специальным резиновым покрытием, теневые навесы и спортивное оборудование, выполнены работы по озеленению.

"В поселении Сосенское <...> помимо введенного садика на 300 мест и трех работающих садиков на 755 мест, работают школа на 1,1 тыс. мест и детская поликлиника на 140 посещений в смену. Застройщик ведет строительство еще одной школы на 1,2 тыс. учеников. Началось возведение школы на 1,1 тыс. мест, детского сада на 300 мест, взрослой поликлиники на 475 посещений в смену. И еще один сад на 300 детей находится на этапе проектирования", - заключила Пятова.