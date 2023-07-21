В Москве на 5-й улице Соколиной Горы сдадут новостройку по программе реновации в 2024 году

Жилой дом будет двухсекционным переменной этажности с подземной автостоянкой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Строительство дома для переселения участников программы реновации на 5-й улице Соколиной Горы в Москве планируют завершить в следующем году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Соколиная Гора по адресу 5-я улица Соколиной Горы, владение 21А, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Жилой дом будет двухсекционным переменной этажности с подземной автостоянкой. При внешней отделке здания будет применена система вентилируемого фасада с отделкой под кирпич. На фасадах установят корзины для кондиционеров, входную группу оформят витражным остеклением.

"В новостройке будет 187 квартир (однокомнатных - 65, двухкомнатных - 76, трехкомнатных - 32, четырехкомнатных - 14). Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - уточнили в депстрое.

Первый этаж будет нежилым, здесь разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания будет препятствовать скольжению в любое время года. Во дворе разместятся оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны", - заключили в пресс-службе.