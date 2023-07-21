21 июля, 13:12

Набиуллина заявила, что ипотека от застройщика несла системные риски для рынка

Ипотека от застройщика несла системные риски для рынка, заявила Набиуллина.

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Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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