Механизм "Дальневосточного квартала" задействуют при стройке арендного жилья в ДФО

По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, его внедрение поспособствует снижению стоимости аренды

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Механизм "Дальневосточного квартала" максимально задействуют при строительстве арендного жилья на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Это будет везде, где можно [применение механизмов программы "Дальневосточный квартал"], потому что по ряду объектов строительство началось, задним число уже будет сложно это сделать в рамках преференциального режима. Но там, где можно это сделать, будет применяться механизм "Дальневосточного квартала", потому что он снизит и стоимость жилья и, как следствие, стоимость аренды", - сказал он.

Программа "Дальневосточный квартал" была разработана в 2021 году Минвостокразвития России для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.

Ранее Трутнев сообщал, что механизм "Дальневосточного квартала" также будет опробован и на арктической территории - в Архангельской области. Работа над этим должна начаться в 2023 году.