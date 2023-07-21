21 июля, 13:14

Набиуллина заявила, что темпы роста ипотеки в РФ приближаются к максимумам последних лет

Как отметила глава ЦБ, усиление кредитования населения связано с увеличением доходов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рост розничной ипотеки в России приближается к максимуму последних лет на фоне общего уверенного роста кредитования во всех сегментах рынка. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, с предыдущего заседания ЦБ денежно-кредитные условия в целом смягчались, прежде всего за счет неценовых условий, и на это указывает продолжающийся уверенный рост кредитования во всех сегментах рынка.

"Особенно активно расширяется розница, где темпы роста ипотеки находятся вблизи максимумов последних лет", - сказала Набиуллина.

Усиление кредитования населения, как отметила глава ЦБ, связано с увеличением доходов и происходит на фоне повышенных инфляционных ожиданий. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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