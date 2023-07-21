ЦБ вместе с банками разрабатывает стандарты ипотечных продуктов

При этом, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор допускает законодательные ограничения ипотечных схем

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России работает с банками над стандартами ипотечных продуктов, при этом допускает законодательные ограничения ипотечных схем. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы сейчас ведем работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов, чтобы был понятный стандарт и сами банки приняли бы эти условия. Если это не поможет, мы обратимся к законодателю, чтобы принять более жесткие нормы", - сказала она.