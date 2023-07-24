В России упростили требования к капремонту в домах - объектах культурного наследия

Теперь капремонт в таких зданиях не будет считаться работой по сохранению культурного объекта, а значит, к нему не будут применяться соответствующие требования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устраняет проблемы, связанные с капитальным ремонтом в многоквартирных домах - объектах культурного наследия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь капремонт в таких зданиях не будет считаться работой по сохранению культурного объекта, а значит, к нему не будут применяться соответствующие требования. Больше не нужно будет проводить государственную историко-культурную экспертизу, не потребуется получать задание и разрешение на проведение таких работ, а также согласовывать проектную документацию в федеральном, региональном либо муниципальном органе охраны объектов культурного наследия.

Такие послабления распространяются на капремонт, который не затрагивает часть, охраняемую как наследие культуры. При этом устанавливается, что работы не должны приводить к изменению облика, объемно-планировочных и конструктивных решений и структур, интерьера указанных многоквартирных домов.