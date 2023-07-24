В ДНР инвестиции в проекты ипотечного строительства оценили в 90 млрд рублей

Проекты предусматривают создание более 1 млн кв. м жилья в срок до 10 лет, сообщило Донецкое агентство новостей

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Проекты ипотечного строительства в Донецкой Народной Республике предусматривают создание более 1 млн кв. м жилья в срок до 10 лет и потребуют порядка 90 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на и. о. министра экономического развития Владимира Зверкова.

"Предполагаемые сроки реализации проектов ипотечного строительства - от полутора до десяти лет, с учетом комплексной застройки территории (они включают создание - прим. ТАСС) более 1 млн кв. м. жилья, благоустройство и создание социальной инфраструктуры. Предполагаемый общий объем инвестиций - порядка 90 млрд рублей", - цитирует агентство Зверкова.

Уточняется, что инвестиционный комитет республики рассмотрел пять проектов ипотечного строительства, сейчас под них подбирают участки.

Поручение о льготной ипотеке для новых регионов дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2022 года. Постановление правительства о запуске данной программы вступило в силу с 1 января 2023 года. Всего под программу льготной ипотеки администрации населенных пунктов республики выделили 112 земельных участков.