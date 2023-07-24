Более 30 тыс. жителей Херсонщины купили жилье в регионах РФ по сертификатам

Оформление сертификатов началось 25 января

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. жителей Херсонской области купили квартиры или дома в разных регионах России с помощью государственных жилищных сертификатов, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Более 30 тыс. наших земляков-херсонцев уже купили квартиры или дома в разных регионах необъятной России с использованием средств государственных жилищных сертификатов", - написал он.

Он отметил, что специалисты Фонда развития территорий выявили несколько основных ошибок, которые допускаются при оформлении договоров купли-продажи жилья. "Чтобы помочь херсонцам избежать подобных ошибок, Фонд развития территорий разместил на своем сайте в разделе "Помощь Херсону" калькулятор определения долевой собственности, который автоматически рассчитывает распределение долей при приобретении жилья не только за счет средств сертификатов, но также и с использованием собственных накоплений, кредитов и материнского капитала", - добавил Сальдо.

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства, могут получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках. Сертификаты выдаются на семью, они рассчитываются исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем РФ. Оформление сертификатов началось 25 января 2023 года.