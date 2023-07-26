ДОМ.РФ: каждый пятый домокомплект в России приобретается по льготным программам

По данным компании, доля продаж домокомплектов в ипотеку в четыре раза превышает продажи всего ИЖС страны в ипотеку

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. По льготным программам приобретается каждый пятый домокомплект в стране, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"61% производителей домокомплектов уже имеют опыт реализации своей продукции с привлечением субсидированной ипотеки. По льготным программам приобретается каждый пятый домокомплект в стране", - сказал он.

По данным ДОМ.РФ, доля продаж домокомплектов в ипотеку в четыре раза превышает продажи всего ИЖС страны в ипотеку. "Для банков, предоставляющих ипотеку на ИЖС, готовые домокомплекты являются наиболее безопасным продуктом. Ликвидность и короткий срок строительства делают такие проекты менее рискованными, а это, в свою очередь, позволяет снижать ставки по ипотеке и упрощать получение кредита для заемщиков", - отметил Ниденс.

Сегодня, по словам Ниденса, ДОМ.РФ и Минстрой России разрабатывают меры, направленные на привлечение дополнительного спроса и удешевление готовых частных домов для российских семей. В частности, запущен процесс перевода сегмента ИЖС с использованием домокомплектов на проектное финансирование. В настоящий момент готовится соответствующая законодательная база, в пилотном режиме запущен кредитный продукт на типовое ИЖС с подрядчиком при использовании счетов эскроу.

В прошлом году в стране было выпущено более 5 тыс. быстровозводимых домов общей площадью 600 тыс. кв. м. Наибольшей популярностью пользуются одноэтажные дома с мансардой без чистовой отделки, изготовленные по индивидуальному проекту. Большинство производителей оказывают услуги по установке домокомплектов или имеют аккредитованных подрядчиков.