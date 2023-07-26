Жилье на вторичном рынке России в июне подорожало в среднем на 2,4%

Наибольший рост стоимости квадратного метра "Домклик" зафиксировал в Омской, Волгоградской и Челябинской областях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Медианная стоимость квадратного метра жилья (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) на вторичном рынке России в июне выросла на 2,4% по сравнению с уровнем мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Домклик".

"В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем стоимость по стране увеличилась более чем на 2% - наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%", - процитировали в сообщении и. о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

Медианная стоимость вторичного жилья в России увеличилась на 2,4%, уточняется в сообщении аналитической платформы Сбербанка.

За полугодовой период - с января 2023 года по июнь включительно - стоимость квадратного метра в большинстве регионов РФ выросла. Наибольшее увеличение "Домклик" зафиксировал в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%), анализируя данные ипотечных сделок Сбербанка.

Аналитики "Домклик" связывают рост цен на вторичное жилье с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ (которое произошло 21 июля) и переориентацией спроса заемщиков на вторичный рынок из-за ограничения программ "околонулевой ипотеки" весной 2023 года.

Первичное жилье

На фоне роста спроса на вторичное жилье в июне 2023 года увеличилась и медианная цена квадратного метра первичного жилья, подсчитали аналитики. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области месячное изменение составило 1-2%. Наибольший рост зафиксировали в Республике Татарстан - 9% относительно уровня мая 2023 года.

В "Домклик" объяснили рост цен на жилье в новостройках удорожанием строительства, в том числе из-за ослабления курса национальной валюты. Также на конъюнктуре отразились сообщения в СМИ о возможном исчерпании лимитов по льготной ипотеке и ее завершении этой осенью.

"Июньский рост цен на новостройки - реакция рынка на неопределенность, в том числе по поводу прекращения действия льготных программ. Скорее всего, в ближайшее время лимиты по программе "Господдержка" будут увеличены, и степень неопределенности существенно снизится", - отмечается в сообщении.