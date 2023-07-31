Эксперты прогнозируют ежегодный 9%-ный рост цен на недвижимость в ближайшее десятилетие

Наиболее высокие темпы роста - более чем на 20% ежегодно - эксперты ожидают в странах Восточной Африки и Южной Азии

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Мировые цены на недвижимость будут в среднем расти на 9% в год в номинальном выражении в ближайшие 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса экономических экспертов (EES), проведенного Мюнхенским институтом экономических исследований Ifo и Институтом швейцарской экономической политики (IWP) при университете Люцерна.

"В ближайшие 10 лет во всем мире ожидается значительный рост цен на недвижимость. Годовой номинальный темп [их] роста во всем мире составит в среднем 9%", - говорится в опубликованном на сайте Ifo заявлении. Наиболее высокие темпы роста - "более чем на 20% ежегодно" - эксперты ожидают в странах Восточной Африки и Южной Азии. В Южной Америке, Центральной Азии и Северной Африке прогнозируется "более умеренный рост от 10 до 15%". В Северной Америке, Океании и Юго-Восточной Азии аналитики исходят из "ежегодного роста в 6-8%".

В Европе опрошенные специалисты предполагают широкий разброс в динамике изменения цен на недвижимость. Так, в Западной и в Северной Европе ожидается "умеренный рост цен на недвижимость в 6,4% и 9,9% соответственно". Для стран восточной Европы прогнозируется ежегодный рост цен на 14,9%, а для стран южной - на 18,4%.

Как следует из данных Банка международных расчетов, в период с 2012 по 2022 год мировые цены на жилье в номинальном выражении росли в среднем на 5,4%, отмечается в документе.

В рамках исследования были опрошены 1 405 специалистов из сферы экономики и бизнеса в 133 странах мира. Исследование проводилось в период с 14 июня по 2 июля 2023 года.