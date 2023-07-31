В Москве на Игральной улице построят дом для переселения участников программы реновации

Согласно проекту, в нем будет 486 квартир

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома с подземной парковкой в рамках реализации программы реновации в районе Богородское. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Новостройку возведут по адресу: ул. Игральная, вл. 1 (Восточный административный округ).

"Многоквартирный дом появится в одном из "зеленых" районов со сложившейся социальной инфраструктурой на востоке столицы. Благодаря программе реновации у жителей ветхих пятиэтажек появилась возможность улучшить качество жизни и переехать в современные дома. Застройщику выдано разрешение на строительство, и он может приступать к работам на участке", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточнили в ведомстве, общая площадь дома переменной этажности, включающего два разносекционных корпуса Г-образной формы, составит более 53 тыс. кв. м. Фасады облицуют керамогранитными плитами в составе сертифицированной навесной системы с вентилируемым зазором, а также установят металлические корзины под внешний блок кондиционеров.

О новом объекте

"В новостройке запроектировано 486 квартир: 146 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 60 трехкомнатных. Среди них две "однушки" и пять "двушек" будут адаптированы для проживания маломобильных групп населения. Во всех жилых помещениях выполнят чистовую отделку по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Помимо этого, в квартирах установят сантехнику, мойки и плиты на кухнях, все комнаты оснастят осветительными приборами, розетками и выключателями", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

Там отметили, что площадки входных групп корпусов предусмотрены с уровня земли и будут выполнены из твердого нескользящего покрытия, а также оборудованы навесом с водоотводом. На первых этажах расположатся тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые уборного инвентаря и лифтовые холлы. В нежилой части разместят центр информирования по переселению жителей и помещения под различные объекты коммерческой инфраструктуры.

Кроме того, в рамках благоустройства прилегающей территории появятся проезды, тротуары, пешеходные дорожки, наружное освещение, зоны отдыха, детские и спортивные площадки с каучуковым покрытием. Также специалисты установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Автовладельцам будут доступны подземная одноуровневая парковка и открытая плоскостная стоянка с учетом мест для маломобильных групп населения.

"Реновационный дом на Игральной улице на протяжении всего строительного цикла будет находиться под надзором комитета. Как только застройщик направит извещение о начале работ, инспекторы составят программу проверок. В рамках выездных мероприятий примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для оценки качества возводимых конструкций и применяемых материалов с помощью лабораторно-инструментальных исследований", - заверил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.