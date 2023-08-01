На Волге в 2025 году начнется строительство масштабного туркомплекса вокруг яхтклуба

Объем инвестиций в проект превысит 25 млрд рублей

ТАСС, 1 августа. Туристический комплекс с концепцией речного города начнут строить на Волге в Ярославской области в 2025 году. Объем инвестиций в проект превысит 25 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель проекта "Ярославское Взморье" Дмитрий Родионов.

"Пока у нас амбициозная задача - в 2025 году выйти на стройку большого инвестиционного проекта "Коприно Посад". Это некое Монако - застройка вокруг яхтклуба. Архитектурный облик застройки будет в духе волжского торгового города ", - сказал он.

По словам Родионова, обычно реализация таких проектов занимает около трех лет. Строительство будет вестись в рамках расширения развивающегося курорта "Ярославское взморье", общая площадь проектируемой территории составляет около 35 га.

"Коприно Посад" будет включать в себя три гостиницы и апарт-отель общей вместимостью около 700 номеров, аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны, магазины. Предполагается, что новый туристический комплекс будет самым крупным в Ярославской области. Объем инвестиций составит более 25 млрд рублей.

"У нас 300 тыс. туристов в год на этой территории ("Ярославское взморье" - прим. ТАСС). Со строительством "Коприно Посада" к 2028 году мы приблизимся к 1 млн туристов", - добавил Родионов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о создании туристического комплекса "Коприно Посад" подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин.