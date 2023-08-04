Максимальный размер неустойки за срыв срока передачи квартир дольщикам ограничили до 5%

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает максимальный размер неустойки за срыв срока передачи квартир дольщикам на уровне 5%, если опоздание по сдаче не превысило 30 месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что информация о проекте многоквартирного дома или иной недвижимости должна содержать сведения об их отнесении к уникальным объектам, если в проекте предусмотрена хотя бы одна из характеристик такого объекта. К ним относятся такие параметры как: высота объекта - более 100 м (для ветроэнергетических установок - более 250 м), пролеты - более 100 м, наличие консоли длиной более 20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м.

В пояснительной записке к закону отмечалось, что при строительстве уникальных объектов задействовали иностранных контрагентов, они предоставляли технологии и оборудование для строительства, производство которых не осуществлялось в России. Как отмечали авторы законопроекта, такая ситуация приводит не только к необходимости поиска альтернативных поставщиков, перепроектирования и даже частичной перестройки уже практически возведенных объектов, но и к нарушениям сроков их сдачи в эксплуатацию. Подчеркивалось, что неустойка до 5% позволит снизить риски для застройщиков и для кредитных организаций.