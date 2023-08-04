Депутат отметил возможность "лизинга жилья" стать заменой льготным ипотечным программам

Сергей Пахомов отметил, что при таком подходе для покупателя снимается проблема первоначального взноса и необходимости параллельной аренды квартиры

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/ Строительство жилья под наем с возможностью выкупа, иначе - условный "лизинг жилья" в дальнейшем может стать одним из инструментов, который позволит постепенно отказаться от льготной ипотеки, сообщил председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

"Нам нужны новые механизмы финансирования на рынке недвижимости. Речь может идти о строительстве жилья под наем с возможностью выкупа. То есть условный "лизинг жилья", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пахомова.

Депутат отметил, что при таком подходе для покупателя снимается проблема первоначального взноса и необходимости параллельной аренды квартиры. "Также развитие рынка некоммерческого найма может дать дополнительный кислород этому сегменту отрасли. Застройщикам тоже стоит подключиться к нашей работе по поиску альтернативных механизмов, а не просто ждать решений", - подчеркнул он.

Ипотечные программы с государственной поддержкой, по мнению главы комитета Госдумы, имеют не только плюсы, но и скрытые минусы. В частности, льготные ипотечные инструменты, по словам Пахомова, оказывают негативное влияние на цену квадратного метра, которая повышается. "Если мы не найдем способ исключить эту зависимость, ЦБ и Минфин никогда не станут нашими союзниками. Надо искать, где могут быть резервы в ценообразовании по всей цепочке. Это и подключение к сетям, и соцобязательства, и стоимость земли, и цепочки посредников в логистике. В том числе и посредники при продаже", - написал депутат.

Ранее сообщалось, что объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных по программам господдержки, в июне 2023 года увеличился до 323,6 млрд рублей, на 4,7% за месяц. Почти половина выдач субсидированной ипотеки пятый месяц подряд приходилась на программу "Семейная ипотека": в июне 2023 года было выдано 149,8 млрд рублей. Значительно увеличились выдачи также по программе "Льготная ипотека" - на 8,6% за месяц до 135,6 млрд рублей. По данным ЦБ РФ совокупный размер ипотечного портфеля банков в России на 1 июля составил 15,7 трлн рублей. Темпы его годового прироста в июне составили 22,9% против 20,8% в мае.