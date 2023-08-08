Хуснуллин сообщил, что число разрешений на строительство в 2023 году выросло на 15%

По словам вице-премьера, "это означает, что жители верят в жилищную программу"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число выданных разрешений на строительство на территории РФ в этом году по сравнению с прошлым выросло на 15%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"У нас за этот год на 15% больше, [чем за 2022-й], выдано новых разрешений на строительство. <…> Это означает, что жители верят в жилищную программу", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в 2022 году было выдано разрешений на строительство 50 млн кв. м жилья. Это на 23% больше прошлого года и почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Хуснуллин добавил, что по итогам семи месяцев этого года в РФ введено более 58 млн кв. м жилья. "Мы занимаемся не только вводом жилья, мы еще занимаемся заделом, готовим с регионами строительный потенциал. То есть у нас на 410 млн кв. м есть уже потенциал", - отметил он.

По итогам этого года в России планируется построить жилья не меньше, чем в прошлом году, сообщал в интервью телеканалу "Россия-24" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В частности, он отмечал, что строительство многоквартирного жилья в РФ идет с ростом объемов.

В 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (плюс 11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить жилищные условия.