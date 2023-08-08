Эксперт указал на необходимость помощи застройщикам при техприсоединении объектов

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, для помощи застройщикам в регионах может быть использован инструмент инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Региональным застройщикам необходима помощь в финансировании договоров для технологического присоединения объектов. Об этом сообщил генеральный директор АО "Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова" Игорь Дериглазов на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"Проблемы у региональных застройщиков. У нас имеются на сегодняшний день три площадки общей площадью строительства 1 млн кв. м. Основная задача для начала строительства - договоры технологического присоединения. По этим договорам у нас порядка 4 млрд рублей при 70-процентной предоплате. Хотелось бы обсудить государственную поддержку", - сказал Дериглазов.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, для помощи застройщикам в регионах может быть использован инструмент инфраструктурных облигаций. Путин одобрил это предложение.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам - реализовывать масштабные строительные проекты. Применение механизма уже одобрено для 42 проектов в 22 регионах, общая сумма займов по ним превышает 138 млрд рублей.

АО "Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова" является действующим предприятием по выпуску железобетонных конструкций для строительства жилых домов, столярных изделий, товарного бетона, раствора, фундаментных блоков, различных конструкций и оборудования. С 1994 года были организованы строительно-монтажные участки по возведению жилья не только в Курске, но и за его пределами: город Фатеже, Марьино (Рыльский район).