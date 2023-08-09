В Кузбассе к 1 сентября подготовят план переселения с подработанных территорий на 2024 год

Глава региона Сергей Цивилев также поручил завершить расселение этого года до 1 ноября 2023 года

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. План переселения жителей с подработанных территорий ликвидированных шахт на 2024 год разработают в Кемеровской области к 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев на совещании по реализации федеральной программы переселения, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"Все главы муниципалитетов, задействованных в федеральной программе переселения, отчитаются о ее выполнении в 2023 году. Мы пригласим на подведение итогов представителей Минэнерго и Минэкономразвития, одновременно утвердим план на 2024 год. Свои предложения главы территорий должны внести до 1 сентября", - пояснил Цивилев, его слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во время совещания Цивилев также поручил усилить реализацию программы переселения с таких территорий в текущем году и завершить расселение людей до 1 ноября 2023 года.

Согласно данным регионального министерства угольной промышленности, Кузбассу в 2023 году выделили 3,352 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию данной программы, рассказали в пресс-службе, добавив, что на эти средства планируется переселить 733 семьи.

Для завершения действующей программы переселения и обеспечения комфортными условиями еще 1 574 семьи Кемеровской области требуется дополнительное федеральное финансирование на 2024-2025 годы в размере 7,058 млрд рублей, добавили в пресс-службе, отметив, что в Минэнерго России уже направили информацию о необходимых объемах субсидий.