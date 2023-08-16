В Москве с начала года одобрили строительство около 8,6 млн кв. м недвижимости

В рамках программы реновации началось строительство 68 домов для переселения жителей ветхих пятиэтажек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Триста семьдесят пять разрешений на строительство объектов общей площадью порядкп 8,6 млн кв. м выдано в столице за семь месяцев текущего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы продолжаем реализацию намеченных планов по перспективному строительству в столице. С начала года оформлено 375 разрешений на строительство более 8,6 млн кв. м недвижимости. Традиционно большая часть разрешений выдана на возведение жилья - застройщики получили документацию для начала работ на 134 площадках общей площадью 6 млн. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в рамках программы реновации началось строительство 68 домов для переселения жителей ветхих пятиэтажек. "Помимо этого, в городе появится 44 новых образовательных учреждения, 13 объектов здравоохранения, 13 промышленных комплексов и 9 спортивных объектов", - добавил Бочкарев.

Заммэра пояснил, что по выданным разрешениям за счет бюджетных средств будет построено 3,3 млн кв. м недвижимости, в то время как девелоперы инициировали возведение 5,3 млн "квадратов". "Данные показатели свидетельствуют о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице за счет принятых мер поддержки бизнеса правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления. Сегодня мы видим, что девелоперы готовы строить не только жилье, но и социальные, коммерческие и промышленные объекты", - резюмировал он.

Значимые объекты

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что лидерство по количеству выданных разрешений среди административных округов традиционно принадлежит ТиНАО - здесь оформлено 73 документа на капитальные объекты общей площадью свыше 1,47 млн кв. м.

"В исторических границах Москвы первенство за ЗАО, где одобрено возведение более 1,11 млн кв. м (48 объектов), в САО площадь будущих строений составит 910 тыс. кв. м (37 объектов), замыкает тройку округов-лидеров ЮВАО - в округе появится 812 тыс. кв. м недвижимости (41 объект)", - сказал он.

По информации стройкомплекса, среди значимых для жителей Москвы зданий и сооружений, к строительству которых приступили в 2023 году - образовательный комплекс, объединяющий школу на 1 275 учеников и детский сад на 350 воспитанников в поселении Сосенское, учебные корпуса на 1 150 и 1 100 мест в Московском поселении. В Зеленограде построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, современные спортивные центры появятся в Останкинском районе, Северном Бутове, Гольянове.

"Уникальный музейный комплекс станет культурной точкой притяжения в Хамовниках. В нем специалисты создадут экспозицию, посвященную 500-летию основания московского Новодевичьего монастыря. Новый корпус мясокомбината построят в Ново-Переделкино. Одобрена реконструкция санатория "Ерино" в Новой Москве", - подчеркнули в пресс-службе.

Данные объекты, как и другие здания, строящиеся в городе, будут находится под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора на всех этапах строительства.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет пристальное внимание качеству работ на всех объектах капитального строительства и реконструкции. Каждый объект за весь период сооружения находится под нашим надзором согласно утвержденной программе проверок. Ее составляют после того, как застройщики направляют уведомление о начале строительно-монтажных работ. К выездным мероприятиям привлекают специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований оценивают соответствие качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.