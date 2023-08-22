В "Авито недвижимости" сообщили о снижении стоимости жилых апартаментов

Это объясняется ростом доли двух и трехкомнатных апартаментов в структуре предложения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость одного квадратного метра в жилых апартаментах в РФ снизилась в августе 2023 года на 4% по сравнению с показателями августа 2022 года. Это объясняется ростом доли двух и трехкомнатных апартаментов в структуре предложения, рассказали ТАСС в "Авито недвижимости".

"Стоимость за "квадрат" по России в апартаментах на первичном рынке снизилась на 4% при росте среднего размера объектов на 10%, который случился из-за смещения предложения в сторону апартаментов с большим количеством комнат", - пояснил руководитель направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Так, доля студий и однокомнатных апартаментов в структуре предложения в августе 2023 года снизилась с 38,2% и 29,2% до 34,2% и 27,8%, соответственно, по сравнению с августом 2022 года. При этом два этих сегмента по-прежнему превалируют на рынке. В то же время доля двухкомнатных апартаментов на рынке за год выросла с 21,2% до 24,9%, а трехкомнатных - с 7,6% до 10,5%.

При этом в "Авито недвижимости" ожидают, что в целом доля апартаментов на рынке жилой недвижимости РФ может заметно сократиться на фоне отмены нулевого НДС на строительство этой недвижимости и пересмотра ставки ЦБ РФ. "С середины июля средняя стоимость лота по всей России изменилась незначительно (-1,1%), однако спрос на апартаменты за последний месяц уменьшился вдвое. Такое значительное снижение интереса со стороны потенциальных покупателей и рост себестоимости объекта по причине возвращения налога вынудит застройщиков перейти на жилую недвижимость", - заявили в классифайде.

Стоимость "квадрата" в РФ за минувший год сильнее всего снизилась для трехкомнатных апартаментов - на 18%. Двухкомнатная недвижимость относительно расценок августа 2022 года подешевела на 14%, студии - примерно на 1%. Однокомнатные апартаменты за этот период подорожали на 8%, по данным "Авито недвижимость".