На юго-востоке Москвы ликвидировали незаконный рынок

Строение располагалось в том числе на территории, предназначенной для эксплуатации улично-дорожной сети

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нелегальное здание продуктового рынка площадью более 1 тыс. кв. м демонтировали на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Изначально этот земельный участок был предназначен для размещения легких конструкций некапитального объекта. Однако позже без оформления необходимой документации на его месте возвели капитальное строение общей площадью более 1,1 тыс. кв. м. Кроме того, строение располагалось в том числе на территории, предназначенной для эксплуатации улично-дорожной сети. Суд признал объект незаконным и постановил снести его", - привели в тексте слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Отмечается, что здание расположено на территории Юго-Восточного административного округа. Оно использовалось как продуктовый рынок. Собственник демонтировал самострой.