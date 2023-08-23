В ДНР к 2030 году намерены полностью отремонтировать все жилые дома

К 2028 году в регионе планируют полностью решить проблему восстановления или нового строительства индивидуального жилого фонда, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют к 2026 году восстановить жилье в многоквартирных домах, к 2028 году - отремонтировать или достроить индивидуальный жилой фонд, а к 2030 году - привести в порядок весь жилой фонд республики. Об этом сообщил на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы планируем к 2026 году восстановить все жилье в многоквартирных домах, к 2028 году полностью решить проблему восстановления или нового строительства индивидуального жилого фонда, - сказал он. - А к 2030 году мы ставим задачу полностью привести в порядок весь нуждающийся в ремонте жилой фонд республики".

По его данным, в аварийном или ветхом состоянии находятся еще тысячи домов по всей республике, там нужен ремонт кровли, инженерных сетей, конструктивных элементов. "Одних только лифтов надо отремонтировать и заменить более 5 000. Часть домов уже нет смысла ремонтировать, надо строить вместо них новое жилье, и переселять туда людей", - подчеркнул врио главы республики.

Пушилин уточнил, что в ДНР уже принята программа, согласно которой уже в 2026 году будет строиться в три раза больше жилья, чем сейчас.

Кроме этого, в ДНР планируют восстановление распределительных сетей в 85 населенных пунктах за 2023-2025 годы, а также проведение газа в Дебальцево, Зуевке и Моспино. "К сожалению, многие населенные пункты республики до сих пор газифицированы недостаточно или вовсе не газифицированы. Планы развития предполагают уже в 2023-25 годах построить и восстановить распределительные сети в 85 населенных пунктах, в том числе провести газ в Дебальцево, Моспино, Зуевке. До 2030 года каждый житель республики должен иметь возможность подключения к газоснабжению", - сказал он.