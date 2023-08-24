В Москве завершили выдачу ключей дольщикам корпуса №9 ЖК "Сердце Столицы"

Инвестор также благоустроил прилегающую территорию

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Собственникам квартир корпуса № 9 ЖК "Сердце Столицы" в Москве передали ключи, об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Компания "Донстрой" завершила выдачу ключей дольщикам корпуса №9 ЖК "Сердце Столицы". Объект расположен в районе Хорошево-Мневники по адресу: Шелепихинская набережная, вл. 34, корп. 6 (СЗАО). <...> По информации девелопера, в настоящее время собственникам переданы ключи от 669 квартир, а также 160 парковочных мест и 68 кладовых помещений. При этом 90% объектов было принято после первого осмотра. На сегодняшний день в трети от общего количества переданных квартир ведется ремонт", - говорится в сообщении.

В тексте со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову сообщается, что общая площадь корпуса №9 составляет почти 68 тыс. кв. м. На первых этажах расположены 11 объектов торговли и услуг площадью около 830 кв. м, в том числе специальное помещение для кафе. В доме есть двухуровневый подземный паркинг на 170 машино-мест.

Инвестор также благоустроил прилегающую территорию. На площади более 1,5 тыс. кв. м были высажены деревья, кустарники, разбиты цветники. Во дворе установлена детская площадка, качели, зоны отдыха с лавочками, столом и шезлонгами, теневой навес и беседка.

"На территории комплекса, помимо жилья, предусмотрены объекты социальной и социально-бытовой инфраструктуры. В проекте уже работает двухуровневый фитнес-центр с 25-метровым бассейном, а также магазины, рестораны, аптеки, салоны красоты и медицинские центры. Что касается социальных объектов - на территории комплекса работают городские школа №1253 на 500 учеников и детский сад на 225 мест, которые были открыты в прошлом году с участием мэра Москвы Сергея Собянина", - привели в тексте слова Пятовой.

ЖК "Сердце Столицы" занимает территорию 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". Уже введено в эксплуатацию девять корпусов на 4 тыс. квартир и 859 апартаментов, а также более 45,5 тыс. кв. м коммерческих помещений и объекты социальной инфраструктуры.