Эксперты: агломерации в РФ эволюционно приходят к запрету на точечную застройку жилья

По словам партнера NF Group Ольги Широковой, любые ограничения на строительство нового жилья могут привести к росту спроса и цен на недвижимость

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти российских регионов постепенно приходят к запрету на строительство жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой, по примеру Казани и Сочи. Однако такая мера может ухудшить конъюнктуру рынка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

21 августа глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о намерении ввести вето на выдачу разрешений на строительство жилья в Казанской агломерации, в частности, в районе Куюков и в Лаишевском узле из-за дисбаланса в нагрузке на инфраструктуру столицы Татарстана. Схожий запрет действует с 2021 года в Сочи. В курортном городе запрещено строительство вне согласованных проектов комплексного развития территории до утверждения нового генерального плана. Ожидается, что это произойдет осенью 2023 года. Вето ввели, чтобы бороться с хаотичной и незаконной застройкой и развивать необходимую для жителей курорта инфраструктуру. Аналогичные запреты на строительство жилых многоквартирных домов без социальной инфраструктуры действуют для района Солнечный Красноярска и для Новороссийска, по словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

"Активно рассматривают данный вопрос в Приволжском федеральном округе. Например, депутаты Саратовской области приняли поправки в закон <...>, предусматривающие запрет на строительство новостроек без объектов социальной инфраструктуры. Количество соцобъектов будет регулироваться областными и местными нормативами градостроительного проектирования", - рассказал Глушков ТАСС.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов привел пример схожих действий властей Санкт-Петербурга, которые выступили против жилой застройки в районе кольцевой автодороги и Пискаревского проспекта. "Заявки в администрацию ранее продали Группа "ЛСР" и "Охта групп". Девелоперы просили разрешить в данном районе многоэтажное строительство. Однако комиссия по подготовке изменений в генплан "северной столицы" наложила вето. Чиновники решили, что на этих участках следует ввести объекты инфраструктуры для жителей уже построенных жилых комплексов", - сказал он.

Ограничения ведут к росту цен

По словам партнера NF Group Ольги Широковой, любые ограничения на строительство нового жилья могут привести к росту спроса и цен на недвижимость. Как раз так произошло в Сочи, отметил руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Ограничение предложения новостроек в городе-курорте отразилось и на вторичной недвижимости, напомнил Глушков. С начала 2022 года был зафиксирован рост цен на однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 кв. м на вторичном рынке на 4,5% - до 7,6 млн рублей. После введения аналогичных мер в Новороссийске на локальном рынке также отмечался рост цен, а средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла в 2,3 раза с 61 до 139 тыс. рублей", - сказал он.

Сырцов добавил, что вето на возведение новостроек может также "подтолкнуть местных застройщиков к выходу на рынки других субъектов РФ". Однако в целом ограничения властей - это естественная реакция на стремление девелоперов получить максимальную прибыль без учета потребностей жителей в инфраструктуре, считает он. "Введение временного запрета позволит пересмотреть подход к градостроительной политике и согласовывать только проекты комплексного развития, в рамках которых, помимо жилья, будут появляться новые детские сады, школы, поликлиники, спортивные и досуговые центры", - резюмировал Сырцов.