Главный архитектор Москвы заявил, что объекты образования должны обладать преемственностью

По его словам, сейчас к открытию готовится технопарк Сбербанка, также на территории МГТУ им. Баумана появится крупный образовательный кластер

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что образовательные кластеры должны обладать гибкостью и преемственностью. Такое мнение он озвучил в рамках Московского урбанистического форума.

"Образовательные кластеры решают важнейшую задачу по формированию культурно продвинутого слоя общества, который будет двигать науку и страну вперед. Главный вызов в данном случае - как конвертировать большой объем строительства в большой объем людей, инвестиций, научных открытий и практическую пользу. На мой взгляд, в приоритете должна быть преемственность таких объединений и их гибкость, умение быстро отвечать на внешние вызовы", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как отметили в ведомстве, в столице за последние 10 лет активно развиваются образовательные кластеры. "Первопроходцем стал инновационный центр "Сколково", выдающийся и с точки зрения архитектуры, и в плане функционального наполнения. Открылся филиал израильской клиники Hadassah, успешно работают технологический университет "Сколтех", а резидентами стали несколько крупных компаний, в том числе международных", - добавили в комитете.

По словам Кузнецова, проект "Сколково" состоялся как центр научных кадров и инноваций и продолжает развиваться. К открытию готовится технопарк Сбербанка, который станет одним из самых уникальных объектов в России. Еще один выдающийся объект реализован в научно-технологической долине МГУ - образовательный кластер "Ломоносов". "Я был одним из авторов концепции вместе с бюро KAMEN. Мы добились синергии искусства, образования, комфортной городской среды и знаковости. Раньше это была заброшенная территория практически в центре Москвы, а теперь флагман будущих преобразований", - заявил он.

Кроме того, крупный образовательный кластер появится и на территории МГТУ им. Баумана. В общей сложности здесь построят и реконструируют 14 корпусов площадью 170 тыс. кв. м, а также сформируют общественные пространства, включая новый пешеходный мост на Госпитальной набережной. В корпусах будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе исследования в области искусственного интеллекта.

"Проекты кампусов строятся долго, и мы стараемся делать их так, чтобы они были максимально гибкими и конверсионными. Например, в случае Бауманки был преобразован городской квартал, это не замкнутая система, в которую нельзя попасть с улицы. И такой формат позволяет с легкостью подстраиваться под текущие задачи", - заключил Кузнецов.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.