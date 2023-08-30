Объем стройотрасли России вырос на 8,7% по итогам января - июля

По данным Росстата, он составил 6,9 трлн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объем строительной отрасли в России вырос на 8,7% по итогам января - июля 2023 года - до 6,9 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Росстата.

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в июле 2023 года составил 1 трлн 293,4 млрд рублей, или 106,5% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2023 года - 6 трлн 914,4 млрд рублей, или 108,7%", - говорится в материале.

Потребительские цены на строительные материалы в России по итогам июля 2023 года относительно июля 2022 года снизились на 2,2%, следует из данных Росстата. Мебель, предметы интерьера и ковры подешевели на 1,1%, а услуги гостиниц и съемное жилье за этот период подорожали на 7,2%.

Закупочные цены на строительные материалы больше всего за год в июле 2023 года против июля 2022 года выросли на волоконно-оптические кабели - на 13%, на портландцемент - на 10% и на строительные растворы - на 6,5%. При этом за год значительно подешевело листовое стекло - на 21,8% и битум - на 10,6%.