Предприниматели смогут открыть кафе и пункты проката в парке "Сокольники"

Открытые аукционы проведут 13 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукционы права на торговую деятельность в шести нестационарных объектах (НТО) на территории парка культуры и отдыха "Сокольники". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"На городские торги выставлено три павильона и три киоска в парке "Сокольники". Площадь объектов варьируется от 10 до 307 кв. м. Победители смогут открыть в них кафе, а также пункты проката. Заявки на участие в аукционах принимаются до 8 сентября", - приводятся слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Три объекта расположены на Фестивальной площади парка. В их числе самый большой из представленных НТО - павильон под точку общественного питания площадью 307 кв. м, а также два киоска по 14 "квадратов", в которых победители торгов смогут открыть кафе навынос. Еще один павильон площадью 210 кв. м, предназначенный под общепит, находится на пресечении 3-го Лучевого просека и Митьковского проезда

Пункты проката спортинвентаря откроются в павильоне площадью около 26 кв. м на пересечении Майского просека и Проезда Сокольнического круга, а также в киоске площадью 10 "квадратов", расположенном между Главной и Песочной аллеями парка.

"Открытые аукционы пройдут 13 сентября. Для участия в них нужны регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - уточнили в пресс-службе.