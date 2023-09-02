В Алчевске в ЛНР закончили возведение строящегося с 2012 года жилого комплекса

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, долгострой завершили под контролем специалистов ППК "Единый заказчик в сфере строительства"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ППК "Единый заказчик в сфере строительства" завершила возведение третьего (последнего) девятиэтажного дома в жилом комплексе в городе Алчевске (ЛНР), строительство которого остановилось в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В городе Алчевске Луганской Народной Республики завершено строительство третьего девятиэтажного дома в жилом комплексе, строительство которого было приостановлено в 2012 году. Квартиры в нем предназначены для еще 36 семей", - говорится в сообщении.

Долгострой завершили под контролем специалистов ППК "Единый заказчик в сфере строительства". "Объект достаточно большой для Алчевска - общая площадь составляет более 15,5 тыс. кв. м. В каждой из 144 квартир - чистовая отделка, есть сантехника и электроплиты. Обустроена и придомовая инфраструктура - установлены площадки для малышей и занятий спортом, обустроена парковка", - цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.

Хуснуллин отметил, что в рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития в новых регионах в ближайшие годы предусмотрено увеличение объемов ввода жилья, а также обновление социальной инфраструктуры и комплексная модернизация жилищно-коммунального хозяйства.